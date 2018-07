Kurioosum: Indoneesias sündis kahe näoga beebi

Gilang Andika on kahekuune Indoneesias sündinud beebi, kellel on kaks nägu ja aju, kuid vaid üks keha ja pealuu. Äärmiselt haruldane ühendatud kaksikute juhtum arenes välja raseduse varajases staadiumis ning ema ei olnud sellest kuni sünnituseni teadlik, vahendas IFL Science .

Beebi eripära tekkis probleemidest munaraku jagunemisel, mis takistasid embrüode normaalset eraldumist. Lapse ema Ernilasari Andika ei teadnud enne sünnitust, et rasedusega oleks midagi korrast ära olnud. Hoolimata kolmest ultrahelist ei leidnud arstid midagi ebatavalist. Lisaks haruldasele seisundile on lapse ajus vedelik, mis võib mõtlemisorganile liigset survet avaldada, mõjutada kõne, nägemist, mälu, tähelepanu ning koordinatsiooni.

Et last ravida, peavad meedikud viima läbi eriliselt kõrge riskiga operatsiooni, millega eemaldatakse lapselt üks aju, üks nägu ning osa pealuust. Arstid on viimaste andmete kohaselt öelnud, et lõikust ei saa teha ning laps ei ela tõenäoliselt oma seisundi tõttu kaua.