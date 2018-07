Hoia oma nahka: kui tihti peab žiletitera vahetama?

Enamik juhiseid soovitab žiletiteru vahetada 2–4 nädala tagant, kuid see sõltub siiski inimesest. Kui üks raseerib kahe nädala jooksul kaks korda, siis teine võib teha seda lausa 14 korda. Kasulikum on jälgida tera seisukorda peale kindlat raseerimiskordade arvu, vahendab portaal Men´s Health .

Parim on vahetada tera iga 5–7 kasutuskorra tagant. Lisaks tasub panna tähele, kas žilett on nüri, roostetab või sellele on kogunenud mustust, mida ei saa enam välja loputada. Need kõik märgid viitavad vajadusele uus raseerija käiku lasta.