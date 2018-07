Parim aeg talisupluseks treenima hakata: miks inimene end karastama peaks?

Praeguste soojade ilmadega on just õige aeg alustada talisupluseks treenimise või tervendava karastamisega, vahendab ERR teadusportaal Novaator .

Karastunud inimese immuunsüsteem oskab kohaselt reageerida võideldes haigustekitajatega siis, kui selleks on tõesti põhjust, mitte ei reageeri liiga tugevalt või liiga nõrgalt. Sattudes ajutiselt väga kuuma, näiteks sauna, või väga külma, näiteks jääauku, läheb meie keha hetkeks stressi, kuid keha keemiliste protsesside tagajärjel hoopis stress väheneb, verevarustus paraneb, kiireneb ainevahetus ja see omakorda kiirendab kehas näiteks rasvapõletust.

Alustada võib näiteks sellega, et duši võtmise lõpus lasete end üle külma veega. Selleks, et tekiks karastustunne, peate seisma külma vee all vähemalt kakskümmend sekundit.