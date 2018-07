Igasse maakonnakeskusesse tuleb tervisekeskus

Eesmärk on ehitada uuenduslikku toimemudelit toetav ratsionaalne taristu, kus tihedas koostöös tegutseksid perearstid koos laiendatud meeskonnaga, üldhaigla ning sotsiaalteenuste pakkujad.

Taotlusi said 9. aprillist 23. juulini 2018 esitada kohalikud omavalitsused, haiglavõrgu haiglad, perearstid ning eriarstid, kellega koos samal taristul töötavad perearstid juba täna.

Lisaks, kevadel avati ka võimalus taotleda juba määratud toetussummade suurendamist esimeses voorus toetust saanud projektidele. Ehituse kallinemisega seoses on toetuse suurendamist kuni 10% ulatuses taotlenud 17 tervisekeskust, millest kaheksa on saanud rahandusministeeriumilt uue otsuse ning ülejäänud on veel menetluses. Toetuse suurendamist saab küsida ka nimistuga perearsti lisandumisel juba investeeringute kavaga kinnitatud esmatasandi tervisekeskusesse, mis ei asu Tallinnas. Selliseid taotlusi pole tervisekeskused esitanud.