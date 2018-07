Euroopas on sagenenud toiduga levivasse listerioosi haigestumine

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on alates 2015. aastast sagenenud viies Euroopa liikmesriigis: Taanis, Soomes, Rootsi, Austrias, Ühendkuningriigis listerioosi haigestumine. 15. juuni 2018. a seisuga on esinenud 47 haigusjuhtu, millest 9 on lõppenud surmaga, teatab Terviseamet oma kodulehel.