Puust ja punaseks: millisesse EMOsse lapsega minna?

Tasub meeles pidada, et koormuste hajutamiseks on Tallinna EMO-de vahel sisse seatud tööjaotus, mille üks põhimõte on, et alla 15-aastased patsiendid ravitakse Tallinna Lastehaiglas, ütles Ida-Tallinna Keskhaigla EMO juhataja Märt Põlluveer. Erakorraliste silmaprobleemide korral võivad aga EMOsse pöörduda kõik, oodatud on patsiendid alates imikueast.