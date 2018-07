Silmakontroll võib paljastada tõsise haiguse

Testiga kontrollitakse silma taga olevat võrkkesta. Teadlased on avastanud, et inimestel, kellel on õhem silmavõrkkest, on suurem oht mäluprobleemide väljakujunemisel, kirjutab portaal BBC.

Uuringus mõõdeti silmavõrkkesta närvi kiudkihi paksust ja selles osales 32 000 inimest vanuses 40-60 aastat. Uurimuses testiti ka osalejate mälu, kiirust ja arutlusvõimet. Tulemused näitasid, et inimesed, kellel oli võrkkesta närvi kiudkiht õhem, said enamasti halvema tulemuse kui need, kellel see oli see paksem. Ka järgnevates, kolme aasta jooksul tehtud testides said nad halvemad tulemused.

Halb mälu, raskused teha igapäevaseid ülesandeid ja teiste kongnetiivsete oskuste allakäik võivad viidata dementsusele. Varasemalt on teada, et võrkkesta närvi kiudkihi halvenemise ja dementsuse väljakujunemise vahel on seos. Võrkkesta kahjustused võivad ka viidata aju veresoonte muutustele, mis omakorda võivad viidata dementsuse tekkele. Teadlased usuvad, et silmapõhja ja silmanärvi uuring võivad aidata avastada kongentiivsete oskuste langemist ja dementsuse algstaadiumi avastamist, aga kindlasti ei ole see ainus viis, kuidas seda teha.