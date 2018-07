Terviseamet peatas alternatiivset vähiravi pakkunud ettevõtte tegevuse

Kuigi tänaseks on ettevõte terviseameti sekkumise tõttu sellise teenuse osutamise lõpetanud, soovitab terviseamet inimestel kahtluse tekkimisel alati kontrollida, kas teenusepakkujal on olemas vajalik tegevusluba just konkreetse teenuse osutamiseks, kas teenust osutav inimene on kantud tervishoiutöötajate registrisse ning kas reklaamitava seadme puhul ikka on tegemist registreeritud ja kontrollitud meditsiiniseadmega.