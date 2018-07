Tervisenõu: miks suvel angiini haigestutakse?

«Suveperioodil on angiin sageli põhjustatud sellest, et suured temperatuuri erinevused õues ja konditsioneeritud siseruumides nõrgestavad meie vastupanuvõimet haigustele ning bakterid ja viirused pääsevad tegutsema. Seetõttu ei maksa näiteks higisena autosse minnes kohe konditsioneeri kõige madalamale temperatuurile reguleerida,» seletas Otsmaa.

Enamasti on angiin baketritest põhjustatud haigus, kuid võib olla ka viiruslik. «Nende omavaheline eristamine on vajalik sellepärast, et esimesel juhul on vajalik antibiootikumravi, teisel juhul mitte,» sõnas Otsmaa. Angiini kahtlusel tuleb kindlasti pöörduda arsti poole kuna ravimata jätmisel võib tekkida tüsistusena südame, neeru või liigeste kahjustus, lisas ta.