Viagra-tüüpi ravimi katses suri 11 beebit

Pfizer, mis on Viagra tootja, ütles avalduses, et neil on küll väga kahju, et katse nõnda lõppes, kuid nad rõhutasid, et firmal pole katsega mingit seost, kirjutab Washington Post. «Me ei rahastanud uuringut ega andnud katse tarbeks ravimeid,» seisis avalduses. «Lisaks on uurijad Amsterdami ülikooli meditsiinikeskuse juurest kinnitanud, et kasutati mitte Pfizeri toodetud sildenafili geneerilist versiooni, kuid mitte ühelegi uuringus osalenud inimesele ei antud Viagrat, Pfizeri sildenafili ega ühtki teist Pfizeri ravimit.»