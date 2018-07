Maasikas annab noorusliku välimuse ja täidab C-vitamiini vajaduse

Lisaks meeldivale maitsele ja ahvatlevale välimusele on maasikal teisigi häid omadusi: selles on palju tervisele kasulikke toitaineid. Võrreldes õunte, apelsinide ja banaanidega on just maasikates kõige rohkem kasulikke mikroelemente. Kusjuures metsmaasika toitainesisaldus on suurem võrreldes sama koguse aedmaasikaga, kirjutab Marie Udam blogis Tervisliktoitumine.

Maasikas on tõeline C-vitamiini pomm. Kodumaiste maasikate C-vitamiini sisaldus on isegi suurem kui apelsinil. Kuna inimese keha ei suuda ise seda vitamiini sünteesida, siis peab seda saama toidust. Juba vaid 200 grammi maasikaid ületab inimese päevase C-vitamiini vajaduse.

C-vitamiinil on hulk kasulikke omadusi. See aitab ära hoida põletikke, mis omakorda põhjustavad mitmesuguseid haigusi. Maasikates sisalduvad antioksüdandid ja C-vitamiin aitavad tugevdada immuunsüsteemi. Samuti aitab C-vitamiin ennetada stressi, kevadväsimust ja sinikate teket ning aitab haavadel kiiremini paraneda.

Maasikas sisalduvad mikroelemendid folaat, vitamiin B6 ja ellaaghape aitavad ennetada juuste hõrenemist ja väljalangemist. Ellaaghape on flavonoididega sarnase koostisega ning tugeva antioksüdantse toimega. On leitud, et maasikal on kõõmavastane toime. Kõõma vastu võitlemiseks võib segada maasikat teepuuõli või aedliivateeõliga ning kanda segu peanahale. Segu sisaldab rohkelt vaske ja mangaani, mis on seenevastase toimega.

Naha tervisele on head ka maasikas sisalduvad antioksüdandid – need aitavad ravida hüperpigmentatsiooni, ennetada aknet ja eemaldada surnud naharakke. Maasikas rohkelt leiduval C-vitamiinil on täita tähtis roll ka kollageeni sünteesimisel. Kollageen on naha ja sidekudede oluline koostisaine – see aitab hoida naha ja veresooned elastsena ehk ennetada kortsude teket ja hoida naha välimuse noorena.

Maasikad aitavad ennetada pea kõiki levinumaid silmahaigusi, nagu näiteks kuiva silma sündroomi, maakula degeneratsiooni, nägemisdefekte ja silmapõletikke. Silmahaigusi põhjustab peamiselt vabade radikaalide liigne hulk kehas. Maasikates sisalduvad antioksüdandid, foolhape ning A- ja C-vitamiin suudavad vabade radikaalide kahjustavat toimet takistada. C-vitamiin hoiab silmi ümbritsevaid veresooni ning sidekudet elastse ja tervena. Veel on maasikal tänu suurele kaaliumisisaldusele võime reguleerida silmarõhku.

Kuidas valida parimad maasikad? Maasikate ostmisel tuleb jälgida nende värvi ja lõhna. Kui marjad näevad ilusad välja ning on punased ja aromaatse lõhnaga, siis on need värsked.

Värsked maasikad säilivad kaks kuni kolm päeva.

Külmkapis säilivad maasikad kuni nädala.

Marju tuleb hoida karbis, mis võimaldab õhu ligipääsu, sest kinnises karbis need riknevad.

Maasikaid võib ka ise sügavkülmutada. Sügavkülmutatud marjad säilitavad oma head maitseomadused ja vitamiinisisalduse üheksa kuud.

Külmuta kiiresti

Toitumisnõustaja Siiri Krümann lisab: «Marju peaks külmutama võimalikult kiiresti ning vähemalt -25 °C juures, sest siis tekivad marjades väikesed jääkristallid, mis pärastisel sulatamisel ei purusta marjade rakuseinu,» Selle saavutamiseks soovitab ta lülitada külmuti aegsasti külmutusrežiimile ja külmutada korraga väikesed portsjonid. Liiga aeglaselt külmunud maasikad on maitsetud ning neist voolab sulamisel kogu mahl välja. Sulatama peaks maasikaid samuti võimalikult kiiresti, et C-vitamiini vähem häviks, soovitas toitumisnõustaja.