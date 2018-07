Kuidas aidata lähedast, kes liigtarvitab alkoholi?

Probleemile kaasa aitamine tähendab, et teed asju, mis võivad esmapilgul näida aitamisena, kuid tegelikult aitad oma tegudega sõltuvuse säilimisele kaasa, kirjutab alkoinfo.ee. See tähendab, et sul on lihtsam järele anda teise tujudele, ähvardustele ja manipulatsioonidele ning sind hirmutab mõte, et pead hakkama piire seadma ja ennast kehtestama. Tekib hirm, et sõltlase nõudmisi täitmata jättes võib ta kättemaksuks veelgi ettearvamatumalt käituda.

Paraku on sellistest mõtetest vähe või üldse mitte abi. Selleks, et oma käitumist muuta, peab sõltlane aru saama, et tal on midagi väga olulist kaotada. Kui ta ei seisa silmitsi oma tegude tagajärgedega, siis ei leia ta ka motivatsiooni oma käitumise muutmiseks.

Tegevused, mis sõltlast ei aita

Ülehoolitsemine

Kui üritad teda igas olukorras päästa, võtad talt võimaluse õppida, kuidas rasketes olukordades toime tulla. Kuna usk endasse kui võimekasse inimesse kujuneb väljakutseid vastu võttes, tuleb meil kalleid inimesi julgustada ennast usaldama, et nad õpiksid raskete olukordadega toime tulema. Kui sõltlase eest pidevalt ülehoolitseda, hakkab ta uskuma, et ta ei olegi võimeline enda eest hoolitsema ning tunneb end küündimatu inimesena, kuigi see pole tõsi.

Vastutuse võtmine tema tegude eest

Sõltlaselt vastutuse ära võtmine tähendab, et enesele märkamatult julgustad teda oma käitumist jätkama. Näiteks võib tal olla komme õhtuti palju juua ning mõnikord ei suuda ta hommikul tööle minna. Kui sina helistad vabandustega tema ülemusele, siis teda päästes lood tegelikult olukorra, mil ta ise oma tegude eest vastutust võtma ei pea.

Varjamine ja valetamine

Enamike sõltlast armastavate inimeste elud on täis saladusi. Teiste hukkamõistu kartes teevad nad kõik selleks, et keegi olukorrast teada ei saaks. Nii on raske aduda, et leidub veel hulk inimesi, kel on samad probleemid ning kellega te teineteist toetada saaksite. Nii käitudes lubad partneril edasi elada pettekujutluses, et kõik on korras ning ta ei pea oma tegudele otsa vaatama ning nende eest vastutama.

Meele järgi olemine ja tülide vältimine

Hea inimese roll, teistele igal juhul meeldimine ning soov mitte kunagi kellegi tundeid riivata tekitavad lõpuks ohvritunde. Nii õpetad partnerile, et sinuga võibki halvasti käituda ja edasi manipuleerida. Iga hinna eest meelepaha, kriitikat või pettumust vältides võib juhtuda, et lähedane kohtlebki sind jalamatina.

Lähedase süüdistamine