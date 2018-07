Fond palub annetajate abi katkise hingega lastele psühholoogi võimaldamiseks

Kõigil asenduskodusse sattunud lastel on olnud kokkupuude hoolimatuse, vägivalla ja alandusega. «Nad on kaotanud usu iseendasse, inimestesse, paremasse tulevikku. Koostöös terapeutidega oleme mõistnud, et väga paljudel meie lastel puudub unistus oma tulevikust, nad ei oska unistada ega endale eluks eesmärke seada,» tõdes Mugamäe. Seepärast on nad võtnud eesmärgiks õpetada lapsi unistama.

Rakvere turvakodu puhul tõi ta välja, et see on avatud vajaduspõhiselt ning tavapäraselt toob lapsed sinna politsei, kui kodus on juhtunud ootamatu, lapsele ohtlik olukord. «Turvakodus on alati eriolukord, kuna juhtumid on äärmiselt keerulised ning kriis saabub tavapäraselt alles peale keskööd,» ütles Mugamäe. Aasta jooksul, mil turvakodu on toiminud, on turvalist ajutist pelgupaika pakutud kokku 19 lapsele, kelle seas nii väikelapsed kui ka teismelised.