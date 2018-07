Pereisa Aavo vajab annetusi vähiraviks, et näha lapselapsi kasvamas

Kolmeks kuuks vajaminevast ravirahast 1000 eurot panustab mees ise, ülejäänud katab fond. Aavo tervis hakkas kolm aastat tagasi halvenema ning perearst saatis ta kirurgi juurde songa kahtlusega. Kahjuks selgus mõni aeg hiljem, et songast oli asi väga kaugel ja pereisa vajab koheselt keemiaravi, kuna haigus oli selleks hetkeks 4. staadiumis.

«Tol hetkel ei teadnud keegi meist, mida tähendab, kui pereliikmel on vähk ja mida tähendab keemiaravi. Meie perepea, kes oli alati olnud tugevam kui kalju ja meie kõigi tugi, vajas nüüd meiepoolset toetust ja tuge oma naiselt ja kolmelt tütrelt. Mida aeg edasi, seda rohkem oli näha, kuidas keemiaravi võtab isalt viimsegi jõu, aga me pidasime vastu. Meie isa pidas sellele kõigele tublilt vastu,» kirjutas fondile Aavo tütar.

Pärast pikka ravi saadigi arstidelt rõõmus uudis, et haigus on kontrolli alla saadud ja edaspidi tuleb vaid jälgimisel käia. Perekonna elu läks tavapäraselt edasi ning nad tundsid, et on saanud veel ühtsemaks ja toetavamaks perekonnaks kui kunagi varem.

Poolteist aastat pärast esimest keemiaravi läks Aavo tervis aga üleöö halvemaks. Haigus oli ootamatult tagasi tulnud ning veelgi agresiivsemalt kui esimesel korral.

«Pärast keemiaravi lõppu saime teada, et isa vajab ravimit, mida haigekassa ei finantseeri. Pidime pöörduma abipalvega vähiravifondi poole, kust saime loodetud vastuse. Teie toetus aitab isal edasi võidelda, et saavutada eesmärk, milleks on võimalikult hea ravivastus, millele järgneb allogeenne vereloome tüvirakkude siirdamine,» kirjutas mehe tütar.

Aavo on perele lubanud veel pikalt võidelda, et saada terveks ja näha oma kolme lapselast kasvamas. Terve pere on imetlusega jälginud «Kingitud elu» fondi tegemisi ja toetanud ka omalt poolt. Nüüd vajavad aga nad ise heade inimeste annetusi Aavo vähiravi rahastamiseks.

Annetuse vähihaigetele saad teha SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud elule:

