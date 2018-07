Mida teha, kui ununeb võtta rasestumisvastane tablett?

Kui tablette võtta õigesti, siis kujutavad need endast tõhusat rasestumisvastast meetodit, mis väldib rasestumist nende kasutamise ajal ega takista rasestumist pärast tablettide võtmise lõpetamist, kirjutab Ämmaemanda Nõuandetelefon.

Rasestumisvastaste tablettide võtmise alustamisel tuleb esimene tablett võtta menstruatsioonitsükli esimesel päeval, sel juhul tekib kaitse raseduse vastu juba esimesest tabletist. Tablette tuleb võtta skeemi järgi regulaarselt igal päeval samal kellajal. Tablettide võtmise skeeme on erinevaid, kuid kõige sagedasem skeem näeb ette tablettide igapäevase järjest võtmise 21 päeva vältel ning seejärel seitsmepäevase pausi tegemise.

On väga oluline, et rasestumisvastased tabletid ei jääks õigel ajal võtmata, vältimaks soovimatut rasedust või tsüklihäireid.

Näiteks, kui unustada tablett õigel ajal võtta, võib väheneda rasestumisvastane toime ning tekkida ootamatu veritsus. Kui on ununenud üks tablett ja tavapärasest tableti võtmise ajast on möödas vähem kui 12 tundi, ei ole veel vajadust muretseda. Sel juhul tuleb võtta unustatud tablett esimesel võimalusel ja jätkata tablettide võtmist skeemi järgi. Rasestumisvastane kaitse on sel juhul säilinud.