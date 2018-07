Perearst selgitab: D-vitamiini saamiseks ei pea pidevalt leitsakus viibima

«Eestis elades peaks iga inimene D-vitamiini juurde võtma - kindlasti peaks võtma lapsed, kes kasvavad, ja eakad inimesed, kel hakkab tekkima luudehõrenemine. D-vitamiini saamine on muidugi hea õigustus, aga teisalt me räägime ju ka nahavähist. Näiteks kui vaadata kuuma maad Austraaliat, siis seal mitte kunagi ei minda päikese kätte katmata kehaga,» rääkis Kivimäe perearstikeskuse perearst dr Karmen Joller Kuku raadios .

Arst soovitab palavaga mitte hulluks minna, vaid hoiduda päikesest tippajal, mis on päevasel ajal umbes kella 15ni. Pärast seda on päikese käes olemine pisut ohutum, ent sellegipoolest tuleb jälgida elementaarseid ettevaatusabinõusid – kanda mütsi, jahutada end, süüa ning juua piisavalt vett.

«Päike hakkab peale ka siis, kui me ei ole otse päikese käes - näiteks läbi pilvede, läbi puuvõrade. Isegi kui istume varjus, siis UV-kiirgus läheb päikeselt maapinnale ja peegeldub sealt tagasi. Isegi kui inimene ei viibi suvel palju päikese käes, saab ta tegelikult natuke UV-kiirgust - see on just nendele, kes muretsevad D-vitamiini pärast,» selgitas perearst.

«Teine oht on kuumarabandus, millest on eriti ohustatud lapsed ja eakad ning kroonilisi haigusi põdevad inimesed. Tuleks juua piisavalt vett ja kindlasti süüa, sest higistades kaotame palju soolasid ja soolakadu põhjustab sageli nõrkustunnet. Kui inimesel on tekkinud vee ja soolade kadu, siis ta tunneb janu ning hakkab jooma, aga on selline tunne, et võiks juua terve mere tühjaks, kuid midagi ei juhtu. Siis aitab näputäis soola või tuleb süüa midagi soolast,» soovitas Joller.