Vanemas eas võib pearinglus viidata tõsisele tervisemurele

Ajakirjas Neurology avaldatud USA uuringu tulemustest selgus, et ortostaatilise hüpotensiooniga inimestel oli 54 protsenti kõrgem risk dementsuse väljakujunemiseks. Samuti oli neil kaks korda suurem risk haigestuda isheemilisse ehk veresoonte ummistusest tulevasse insulti, vahendab IFL Science.

Ortostaatilist hüpotensiooni seostatakse südamehaiguse, teadvusekaotuse ja kukkumistega. Uuringu tegijad soovisid teada, kas selline vererõhu langus on seotud ka ajuprobleemidega, eriti dementsusega.

Uuringu tulemusi kommenteerinud Suurbritannia terviseameti teatel ei ole kindel, kas hüpotensioon põhjustab otseselt dementsuse suurenemist. Lisaks oli uuringu miinuseks see, et hüpotensiooni kohta koguti andmeid ainult uuringu alguses, kuid ei vaadatud, kas inimesed said sellele ravi. Samuti ei teata, kas inimestel, kel alguses hüpotensiooni polnud, seda hiljem ei tekkinud.