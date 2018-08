Iga inimene higistab, see on küll tüütu, kuid vajalik. Higi viib kehast välja mürke ning aitab keha maha jahutada. Ligi kolm protsenti rahvastikust kannatab aga liighigistamise all. Liighigistamine võib olla nii tõsine, et hakkab segama igapäevatoimetusi.