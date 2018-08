Milline mõju on isa võetud antidepressantidel lapse arengule?

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni sõnul on depressioon väga levinud haigus ning paljud kasutavad selle ravimiseks antidepressante. Varasemalt on uuritud, kuidas need ravimid mõjutavad last, kui ema tarvitab neid raseduse ajal või enne rasedust. Vähe teatakse aga, millist mõju need avaldavad, kui seda teeb isa, kirjutab The bmj.