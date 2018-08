Esimene migreeniravim saab Euroopas kättesaadavaks septembrikuust

Ravimitootja Novartis ütles, et patsiendid saavad ravimit eraviisiliselt alates septembrist. Euroopa ravimiamet lubas turule ravimi, mis on mõeldud patsientidele, kel on vähemalt neli migreenihoogu kuus, vahendab The Guardian.

Ravim Erenumab on loodud blokeerima kaltsitoniini geeniga seotud peptiide, mis arvatakse olevat migreeni vallandajad. Kroonilised migreenid mõjutavad umbes 12-16 protsenti inimestest, sealhulgas rohkem naisi kui mehi. Migreeni välja ravida hetkel võimalik ei ole, kuid on mitmeid mooduseid, millega sümptomeid leevendada.

Ravimifirma sõnul on nende ravim esimene ja ainuke litsentseeritud ravi, mis on spetsiaalselt migreeni jaoks loodud. Seda saab kasutada kodus, kord kuus lihtsasti kasutatava süstlaga. Uuringud on näidanud, et süstitav ravim vähendab migreenihooge ühes kuus poole võrra.