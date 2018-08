Piisab vaid kahest nädalast vähesest liikumisest, et diabeedirisk tõuseks

Tulemuse põhjal järeldavad teadlased, et kui liikuda vähem kui 1000 sammu päevas, tõuseb risk haigestuda 2. tüüpi diabeeti märgatavalt.

Diabeetikutel on suurem risk saada insult, infarkt või vähk. On ka oht, et amputeeritakse jäsemed ning võib jääda pimedaks.