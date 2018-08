Põhjus, miks võib sulanud jäätise uuesti külmutamine ohtlikuks osutuda

Pealtnäha süütul jäätiselgi on potentsiaal inimene haigeks teha, kirjutab Conversation. Näiteks 2015. aastal sattus USAs Kansases viis inimest haiglasse ja kolm suri, sest nende söödud jäätis oli saastunud listeeriabakteriga. Sellised juhtumid on siiski haruldased ning ei toimu enamasti tarbijate süül. Toidutootjad järgivad suure hoolikusega toiduohutuse etiketti, kuid ka parimatel võib vahel ette tulla toiduainete saastumist ning seetõttu peab tooted müügilt eemaldama ning tarbijaid hoiatama. Viimastel tasub siis toiduohutuse huvides potentsiaalseid saastunud tooteid mitte süüa. Mis puutub jäätisesse, siis selle valmistamisel on olemas ka mõningane risk kolibakteriga nakatumiseks.