Koera süljest pärit bakter viis USA mehe jäsemete amputeerimiseni

Koera süljest saadud põletiku tõttu amputeeriti Greg Manteufeli jalad ning kuu hiljem ampueeriti ka tema käed. Mees on endiselt haiglas ning ootab järgnevaid lõikusi, vahendab USA Today.

Haigus algas gripilaadsete sümptomitega. Manteufeli naine ütles, et peale tööd koju tulles kurtis mees jalavalu üle ja ütles, et oli oksendanud. Päev hiljem kuulis Manteufeli 25-aastane poeg, et isa sonis hommikul. Mees suutis vaevu kõndida ja tal oli kõhulahtisus. Mees viidi kodu lähedal asuvasse haiglasse.

Minutite jooksul ilmusid sinikad mehe näole, rinnale, jalgadele, kõhule ja seljale. Haigla kinnitas, et mehel on eluohtlik veremürgistus, sepsis, kuid neil ei olnud vajalikku varustust, et bakteritest pakatava verega tegeleda. Seega saadeti ta järgmisesse haiglasse, kus amputeeriti mehe jalad altpoolt põlve ja järgmisel operatsioonil ka käed. Mees ootab veel operatsiooni, kus eemaldatakse peaaegu veerand tema ninast.

Selle kõige põhjuseks on koera süljest pärinev bakter, mis tekitas haruldase verepõletikul. Capnocytophaga canimorsus on bakteriaalne patogeen, mis on tüüpiline tervetele koertele ja kassidele. Koera suus on rohkem kui 700 erinevat tüüpi bakterit. Kuigi see on väga haruldane, on ka varem inimesed nakatunud ja surnud, kuid enamasti on see juhtunud koerahammustuste tagajärjel. Arstid arvavad, et Manteufel, keda polnud hammustatud ega kriimustatud, sai bakteri koera lakkumisest, mille järel ta katsus silmi või suud.

Lakkumine võib samuti infektsiooni tekitada. Nii tekkis põletik 70-aastasel hurga omanikul, kelle omanik paranes täielikult peale kahte nädalat intensiivravis. Iga lakkumise pärast ei tasu siiski muretseda, sest sellise reaktsiooni tekkimine on üliharuldane ning enamik iniemsi Capnocytophaga canimorsusega kokkupuutel ei haigestu. Infektsiooni esinemine on tõenäolisem üle 40-aastasetel inimestel, riskifaktorid on alkoholism ja nõrk immuunsussüsteem, mis on tihti seotud teiste haiguste, näiteks vähi või HIVga.