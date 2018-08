Päikeseprillide kandmine on silmade tervise jaoks olulisem kui arvata oskad

Ameerika oftalmoloogia akadeemia soovitab kanda päikeseprille, kuna need vähendavad riski saada katarakti ehk hallkaed ja muid silmahaigusi, kirjutab portaal Health Line.

Kuumade ja päiksepaistelise suveilmadega on eriti tähtis oma silmi kaitsta intensiivse UV-kiirguse eest. Päikesekiirgus soodustab hallkae teket, mis on küll üsna levinud haigus ja kaasneb enamasti vananemisega. Päikeseprille kandes väheneb hallkae tekkimise oht.

Oftalmoloogia akadeemia andmetel võib UV-kiirgus soodustada makula degeneratsiooni ehk kollatähni kärbumist ja ka vähki. Enamasti on kollatähni kärbumine seotud vananemisega, kuid vahel võib see tekkida ka nooremas eas. See haigus põhjustab udust nägemist nii lähedale kui ka kaugele, kirjutab Terviseuudised.

Päikeseprillide kandmist seostakse tavaliselt moe ja suvega. Tegelikult peaks neid kandma ka kõikidel teistel aastaaegadel, kuna UV-kiirgus ei kao kuskile sügisel, talvel ega kevadel. «Ma usun, et silmad vajavad päikese eest samasugust kaitset nagu nahk,» sõnas Ohio Ülikooli Wexneri meditsiinikeskuse oftalmoloog Randy McLaughlin.

Kui päikeseprille osta, siis tuleks kindlaks teha, et klaasid kaitsevad UV-kiirguse eest ja mitte lähtuda sellest, kui ilusad prillid välja näevad. Ka tumedamad klaasid ei tähenda alati seda, et need paremini UV-kiirguse eest kaitsevad. Prillidel peaks olema märgitud UV-kiirguse kaitsefaktor. McLaughlin soovitab kiirguse kaitsenumbriks UV 400.