Kollageen mõjub liigestele justkui õli kriuksuvale uksele

Ka kollageeni nimi tuleneb kreekakeelsest sõnast kólla, mis tähendab liimi, kirjutab tervisliktoitumine.ee . Tegelikult keedetigi aastatuhandeid tagasi liimi just loomade nahast ja kõõlustest. Meie kehas on kokku üle 16 erineva kollageeni liigi.

Piisav kollageenitase kehas aitab hoida naha elastse, sileda ja tervena ning tagab naharakkude pideva uuenemise. Samuti aitab kollageen hoida naha niiskustaset. Aja möödudes, mil keha toodab üha vähem ja madalama kvaliteediga kollageeni, kaotab ka nahk oma siledust ja elastsust. Kõrget kollageenitaset kehas seostatakse ka tselluliidi ja venitusarmide vähesusega. Ühtlasi on kollageen ehituskiviks küünte, juuste ja hammaste struktuuris. See aitab hoida küüned tugevana ja soodustab juuste kasvu.

Kui vananedes organismi kollageeni tootmine väheneb, häirub ka kõõluste ja ligamentide liikumine, mis tekitab liigeste jäikust ja muid probleeme. Kollageeni geeljas, pehme struktuur, mis katab ja liidab meie luid, toimib omamoodi puhvrina ja lubab meil liikuda ilma valuta. Kollageeni manustamine kas toidu või toidulisandi vormis sarnaneb kriiksuva ukse õlitamisele: see võimaldab liigestel liikuda sujuvamalt, vähendab vananemisega seotud liigesevalu ja liigeste kahjustumise riski.

Kollageeni maksimaalse taseme saavutamiseks tuleb toituda mitmekülgselt ja vitamiinirikkalt. Üheks rikkalikumaks kollageeniallikaks on loomade või lindude kontidest keedetud puljong. Nagu juba öeldud, leidub kollageeni sarnaselt inimesele ka loomade ja lindude luudes, kõõlustes, kõhredes ja nahas. Puljongi keetmisel eraldub sealne kollageen keeduvette.

Eesti toitumisnõustajate ühenduse toitumisnõustaja Riinu Rätsepa sõnul tunneb ohtralt kollageeni sisaldava puljongi ära selle järgi, et pärast maha jahutamist see tarretub. Samuti leidub ohtralt kollageeni kvaliteetsest toormaterjalist isekeedetud süldis. Želatiin, mis kujutab endast põhimõtteliselt keedetud loomset kollageeni, sisaldab hulgaliselt aminohappeid, mis on kollageeni tootmiseks kehale vajalikud.