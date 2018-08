Uus trend ilukirurgias: teismelised tahavad välja näha nagu Snapchati filtritel

Ilukirurgidelt on alatasa palutud taaselustada kuulsuste kehaosi: Angelina Jolie huuli, David Beckhami sääremarju, Salma Hayeki rindu. Tänapäeva teismelised on aga hoopis uute soovidega. Nad soovivad välja näha nagu nende lemmik Snapshati filtrid, vahendab The Next Web.

Teismelised muudavad järjest rohkem inimeste iluideaale, rääkis Bostoni meditsiinikeskuse nahakeskuse juhataja Neelam Vashi plastilise näokirurgia ajakirjas. «Natuke kohendamist äpis Facetune teeb naha siledaks, hambad valgemaks, silmad ja huuled suuremaks. Nende filtrite kasutamine on saanud normaalsuseks,» rääkis ta.

Käitumine viib aga reaalsete probleemideni. Kehadüsmorfia on seisund, kus inimene pöörab liigselt tähelepanu arvatavale veale oma välimuses. See kuulub obsesiiv-kompulsiivsete häirete spektrumisse ning Snapchati düsfooria on sama häire hüppelauaks. Düsfooria tähendab psühhopatoloogias pahurat, rahulolematut meeleolu. «Teismelised, kes kunagi keskendusid näiteks oma nina suurusele, on nüüd hüperkriitilised täiesti normaalsete kehajoonte suhtes ning maskeerivad pisivigu ja ebatäiususi Snapchati filtritega,» seletas Vashi.

2017. aastal tehtud Ameerika meditsiiniakadeemia ja rekonstruktiivse ilukirurgia uuring leidis, et 55 protsenti arstidest ütles, et patsiendid tahavad selfidel paremad välja näha. See protsent on võrreldes eelneva aastaga kasvanud 13 võrra.

Vashi ütles, et ninaoperatsioon, kus kirurgid siluvad näiteks nina kühmu, oli varem tavaline soov. Nüüd küsivad inimesed, mida peab tegema selleks, et näha välja, nagu nähakse end ilustavate filtritega. «Inimesed on palunud muuta oma nina kuju või anda neile täidlasemad huuled. Enamasti soovitakse korrigeerida näos esinevat asümmeetriat,» rääkis kirurg.