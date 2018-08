Milline erinevus on UVA ja UVB kiirguse mõjul nahale?

Võrreldes sügavale nahaalusesse koesse tungivate UVA kiirtega, on UVB kiired lühemad ning jõuavad naha pindmistesse kihtidesse, mõjutades seal naha pealispinda. «Selle tulemusena tekib ka nahapõletus ja punetus. UVB on seetõttu peamine nahavähi tekitaja,» kirjutas Sootalu.

Õe sõnul ei ole olemas tervislikku või ohutut päevitust. Päevitus on keemiline reaktsioon, mis on naha viis ennast kaitsta kahjustavate UV-kiirte eest ning iga päevitusega tekib meie nahas kahjustusi ning nahk vananeb enneaegselt, sõnas ta.

Väga oluline on ennetada päikesekahjustusi. Kasutades päikesekaitsekreemi igapäevaselt, aitab see ära hoida UV-kiirguse kahjulikku mõju nahale. «Päikesekreemi valides on oluline jälgida, et pakendil oleks märgitud kaitse nii UVA kui ka UVB kiirte eest (Broad Spectrum SPF). Kui pakendile on märgitud ainult SPF, siis omab see kaitset ainult UVB vastu,» seletas Sootalu.