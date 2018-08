Tihe habe meelitab ligi rõvedaid baktereid

Paljud mehed kasvatavad oma habet uhkusega, aga kas oled mõelnud, mis pikkades ja tihedates habemetes võib peidus olla? Uuringutest on selgunud, et habe on soodne elupaik bakteritele, mustusele ja isegi sitikatele, vahendab Deccan Chronicle.

Näiteks 2016. aastal sattus Manchester Unitedi endise jalgpalluri Karel Poborsky habemesse pesitsema puuk, kes nakatas mängija märkamatult Lyme'i tõppe ehk puukborrelioosi. Haiguse tõttu jäi mehe vasak näopool halvatuks. Meeste habemete puhtuse kohta on hiljuti läbi viidud ka uuring Manchesteri Ülikoolis, kus leiti 47 protsendil habemetest bakterite väljaheite jääke. Enamik osalenud meestest rääkis, et nad pesevad oma habemeid seebiga, aga testi tulemused näitavad, et sellest ei ole palju kasu. Ekspertide hinnangul on habemekarvad karmimad kui juuksed ning seetõttu on see soodsam koht, kus bakterid saaksid vohada.

Osad bakterid, mis habemetes võivad pesitseda, on stafülokokid. Need bakterid paljunevad siis, kui näiteks habeme all olev nahk higistab. Stafülokokke leidub loomade ning inimeste nahal ja limaskestal. Need võivad põhjustada erinevaid naha- ja nakkushaigusi. Habemest satuvad baktereid kergesti suhu ja nii võivad stafülokokid põhjustada isegi toidumürgistust.