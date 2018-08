Põhjus, miks paberiga tekitatud lõikehaav põrguvalu tekitab

Üheks põhjuseks on see, et tavaliselt lõigatakse paberiga just kõige tundlikumaid kehaosi nagu näpuotsad, huuled ja keel, kirjutab portaal CNN Health. Selline imepisike haav teeb sellegipoolest tohutult haiget ning haavast jookseb palju verd.

Paberi lõikehaav teeb kõvasti haiget, kuna närvid sellistes kehaosades on tundlikumad kui mujal ning seetõttu teevad ka vigastused nendes piirkondades rohkem valu. Tavaliselt vigastused näppudel, huultel või keelel paranevad kauem, sest need kehaosad on kogu aeg töös ning haavad võivad uuesti päeva jooksul avaneda ja jälle haiget teha.

Sisselõige on tavaliselt just nii sügav, et närvikiud on piisavalt avatud ja aktiivsed, kuid need ei saa oluliselt kahjustada. Seetõttu teebki lõikehaav pidevalt haiget ja paraneb aeglasemalt. Kui haav on sügavam, siis tavaliselt saavad ka närvid rohkem kahjustada ning häirub nende võime valu tajuda - seepärast ei pruugi need teha nii suurt valu kui väike pindmine haav.

Kui oled endale paberiga sisse lõiganud, siis pese haav seebi ja veega ära. See vähendab infektsiooni tekkeriski ja kiirendab haava paranemist. Kindlasti hoia haava kogu aeg puhtana ning võimalusel pane ka plaaster peale, et sinna baktereid ei satuks.