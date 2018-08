Tasub teada: kui kaugelt on silmadele ohutu telekat vaadata?

Kui tunned telerit vaadates silmades ebamugavust, tuleb ekraanist kaugemale liikuda, vahendab Terviseuudised. Televiisor peaks olema asetatud õigesse kohta – silmade kõrgusele või madalamale, et ära hoida silma vertikaallihaste pingutust.

Tuppa sobiva telekaekraani suuruse saamiseks tuleb istumiskaugus tollides korrutada 0,535ga ja ümardada lähima ekraanimõõduni. Näiteks kui tavapärane istumiskaugus telerist on kaks meetrit (80 tolli), siis ideaalse ekraani suuruseks sellises ruumis on 42 tolli (80 x 0.535 = 42).

Tasub järgida ka 20-20-20 reeglit. See tähendab, et pärast iga 20-minutilist ekraanivaatamist on vaja 20 sekundit vaadata 20 meetrit eemal olevat objekti. Lapsed peaksid televiisori vaatamisest iga 20 minuti tagant pausi pidama.