Sügava liikumispuudega tüdruk saab fondi toel tavalasteaias käia

Väikesel 2-aastasel Keal on sügav liikumispuue, aju arenguhäire motoorikakeskuses ning raske kõnepuue, mis tingivad arengu mahajäämuse. Tavaratastooli tüdruku lasteaia siseruumidesse ei lubata, põhjustel, et see on liiga mahukas, tõkestab varuväljapääsu ja ei vasta seega tuleohutusnõuetele. Nii on pidanud laps veetma kogu lasteaias viibitava aja tugiisiku süles.

Pere on leidnud lapsele väiksemate mõõtmetega ratastooli, mis mahuks lasteaia ruumidesse ning mis suurendaks tüdruku iseseisvust ka mujal. Nimelt saab konkreetset ratastooli seadistada nii, et seda lükkaks abistaja või hoopiski laps ise. Kui lapse kehatüve hoidmine on raskendatud, saab kasutada ka turvarihmade abil käimistoolina. Samuti on võimalik seda roomamisfunktsiooniks seadistada.

Ka lapse füsioterapeudi hinnangul parandab abivahend lapse funktsionaalsust, võimaldab osaleda aktiivsemalt igapäevaelus ning toetab lapse sensomotoorset arengut.

Pere tegi käimistooli soetamiseks Sotsiaalkindlustusametile erimenetluse taotluse, et abivahendit soetada riigipoolse soodustusega. Sellele andis Sotsiaalkindlustusamet aga negatiivse otsuse, kuna abivahend ei kuulu nende hinnangul esmase prioriteetsusega abivahendite hulka ning seega ei ole neil selle toetamiseks eelarvelisi vahendeid ette nähtud.

Prioriteetse abivahendina nähakse inimese eluks hädavajalikku abivahendit, mille puudumine takistab iseseisvat toimetulekut, tekitab täiendavaid tervisekahjustusi ning sellest lähtuvalt suurenevad ravi- ja hoolduskulud ning kulutused teistele abivahenditele. Prioriteetseid abivahendeid kasutatakse igapäevaselt, suurema osa ärkveloleku ajast.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves nendib, et on väga oluline aidata kaasa lapse iseseisvale toimetulekule ja seda mitmekülgselt toetada. «Perele, kus kasvab suure hooldusvajadusega laps on igasugune lapse iseseisva toimetuleku suurenemine väga suur asi. Samuti lapsele endale ja tema arengule,» toob Ilves välja. Ta räägib, et näeb oma töös sageli, et sellised asjad muudavad perede elu veidigi kergemaks ning Ilves avaldab suurt rõõmu, et Lastefond sai abiks olla. «Meie jaoks on see prioriteet,» kinnitab Ilves.