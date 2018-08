5 meigiapsu, mis panevad näonaha akneohtu

Kui täiskasvanul tekib akne, siis tavaliselt on tema esimeseks toiminguks kas aknet ravivate toodete ostmine või kosmeetiku külastamine, et probleemile lahendus leida. Muidugi on nendest kasu, aga akne põhjuseks võib olla hoopis vale kosmeetika või see, kuidas seda kasutatakse, vahendab portaal Women's Health.

Vale puuderkreem

«Mõningad puuderkreemide koostisosad võivad poore ummistada ning see soodustab aknet tekitavate bakterite kasvu,» tõdes dermatoloog David Lortscher. Ta soovitab kasutada puuderkreeme, mis on allergiaohutud, komedoonidevastased või valida hoopis mineraalkosmeetika, et vähendada pooride ummistust ja akne tekkimist.

Liigne puuderkreemi kasutamine

Kui akne on juba tekkinud, siis üks viga, mis aeglustab selle paranemist on rohke puuderkreemi kasutamine. Kui peita punnid paksu puudrikihi alla, siis see võib näonaha olukorra hoopiski hullemaks teha. Õhk ei pääse paksu meigikihi alt läbi ning see takistab akne paranemist. Parem on akne terveks ravida enne seda, kui hakata rohkem meiki kasutama. Kui vistrik katki pigistada, siis ei tohiks kindlasti seda meigi alla peita, vaid korralikult ära puhastada ning laskma sellel õhu käes paraneda.

Meikimine sõrmi kasutades

Meigi pealekandmine sõrmedega võib soodustada akne teket, kuna näppudel on palju erinevaid baktereid, mis võivad nahka ärritada ja tekitada erinevaid nahaprobleeme. Parem oleks kasutada meigiharju ja meigišvamme, kuid ka nende puhul on oluline meeles pidada, et neid peab regulaarselt puhastama.

Räpased meigitarvikud

Meigitarvikud peavad olema puhtad. Kui sa nende eest korralikult ei hoolitse, siis hakkavad nende peal bakterid vohama ja needki võivad süüdi olla punnilises näonahas. Meigikunstnik Cristina Bartolucci õpetab, kuidas meigitarvikute eest hoolitseda: «Kohelge oma meigiharjade karvu nagu enda juukseid. Peske neid vähemalt kord nädalas. See aitab bakterite vohamist vähendada. Meigišvamme on hea pesta kuuma vee ja seebiga. Pärast pesu peab need ära kuivatama, kuna märg meigišvamm on ideaalne paljunemiskoht bakteritele».

Enne magamaminekut puhastage nägu