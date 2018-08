Lapsevanemad, ettevaatust! Täid löövad laagrihooajal laste peades hoogsalt tantsu

Laila on mures: hetkel, kui laagrihooaeg veel kestab ning koolid pole veel uksi avanud, ei jõua info täidest teiste vanemateni. Miks lapsevanemad oma võsukeste sõprade perede hulgas asjast ei räägi, on ebaselge, kuid inimlikust aspektist isegi arusaadav: ju häbenetakse asja teemaks võtta.

«Suve alguses räägitakse meile puukide ohtlikkusest söögi alla ja söögi peale, aga täidest – ei sõnagi,» tahab Laila kõigile südamele panna, et see probleem on reaalne ja tõsine ka suveperioodil. «Enamus vanemad aga ei oska seda oodata. Kui probleemist teadlik oldaks, osataks ehk juba kohe lapsi jälgida ning saadaks täidele varakult jaole ning need ei levi tervele perekonnale.»

Lailale tundub ka, et mõned vanemad pole lihtsalt asja tõsidusest teadlikud. Kui ta oma tütre sõbratari emaga rääkis, nentis see, et jah, tõepoolest: tema lapsel on täid küll, aga ühendust ise ei võetud, kuigi oli teada, et lapsed veetsid aega koos. «See oleks teinud mind juba eos ettevaatlikuks ja oleksin osanud probleemi oodata,» on Laila nördinud.

Teine mure, mis Lailal seoses täidega hingel, on tõrjevahendite kallidus. «Ilmselt pole asi üldse halvas hügieenis – kui pudel täišampooni maksab mitukümmend eurot, siis selge, et kehvema sissetulekuga pered ei saa seda endale lubada, isegi kui tahaksid.» Muuhulgas tõdeb naine, et apteegist tõrjevahendite kohta uurides selgus, et ka teised järjekorras olijad on sama asja pärast seal ning farmatseudi kinnitusel on tegu suvisel ajal väga levinud probleemiga.

Ta ise sai õnneks oma lastel parasiitidele õigel ajal jaole, kuid vannub tulist kurja, kuna avastas kaks satikat ka enda juustest: «Ja veel 11. pulma-aastapäeval! Nii ma siis istusin teises toas ja panin endale mürki pähe, samal ajal kui teised šampust jõid ja tähistasid… No see pulma-aastapäev jääb küll igaveseks meelde!» lisab ta naerdes.

Asi pole hügieenis

«Arvamus, et peatäid on märk kehvast hügieenist, on aegunud ja ekslik,» kinnitab ka Apotheka apteeker Kerli Valge. «Nendega võib kimpus olla ka piinlikku puhtust armastav inimene.»

Valge selgitab, et peatäid levivad eelkõige neis paikades, kus on palju inimesi tihedalt koos, näiteks lastelaagris, lasteaias ja koolis, sest lapsed puutuvad mängides sageli peadpidi kokku – nii liiguvad täid ühelt pealt teisele. Täid võivad levida ka ühise kammi, patsikummide ja mütside, aga ka näiteks bussi või kino seljatoe kaudu.

«Kuigi paljud arvavad, et täisid võib saada koertelt ja kassidelt, siis nii see ei ole,» rahustab apteeker. «Peatäid elavad vaid inimese peas, sest vajavad eluks inimese verd.»

Kuidas täidele kõige kiiremini jälile saada?