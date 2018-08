Jabur olukord: ülekuumenemise hirmus taanlased jõid nii palju vett, et see tegi nad haigeks

Taanis asuvasse Holbæki haiglasse on tänavuse suvise kuumaga sattunud ligikaudu 20 inimest sel põhjusel, et nad jõid liiga palju vett, mis häiris kehas vedelike tasakaalu, kirjutab The Local.

Sel suvel on haiglasse sattunud ebatavaliselt suur arv inimesi vee liigjoomise tõttu. Kohalike meedikute sõnul on suve jooksul tavaliselt üks või kaks patsienti selle probleemiga, aga sel aastal on kannatanute arv hüppeliselt tõusnud.

«Tavaliselt on patsientideks vanemad inimesed, kuna nad teevad täpselt seda, mida arstid räägivad - jooge palju vett!» ütles arst Henrik Ancher Sørensen.

Kahjuks võib vahel kõrvust mööda minna see, et veele oleks vajalik lisada natuke soola või juua soolakat mineraalvett, et taastada higistamisega kaotatud ainete tasakaal. Kui keha kaotab sooli ja mineraale, tekitab see segadust ja hajameelsust, pearinglust ning mõningatel juhtudel ka mälulünki ja krampe.

Soovitatav on tarbida umbes kaks ja pool liitrit vedelikke päevas, aga see peaks olema kombineeritud erinevatest jookidest ja toitudest, mitte ainult veest, pani arst südamele.

Liigne veejoomine teeb vere vedelaks ning see võib tekitada mõningatel juhtudel ka eluohtlikku seisundit. Õnneks seesuguseid olukordi sel suvel veel pole ette tulnud. Küll aga oli patsiente, kes jäid liigsest veejoomisest nii haigeks, et nad vajasid intensiivravi, ütles Sørensen. Ka teistes Taani haiglates esines sellised juhtumeid, kus inimesed jäid haigeks pärast liigset veejoomist.