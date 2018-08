Saunaskäimine aitab leevendada kõrget vererõhku

Tervislikult söömine ja füüsiliselt aktiivne elustiil aitavad vererõhku hoida kontrolli all. Värsked uuringud näitavad, et saunas lõõgastumine on vererõhu alandamiseks vägagi tõhus viis, kirjutab portaal Express.

Kõrge vererõhu all kannatavad paljud inimesed, enamasti küll vanemaealised. Alati ei saa sümptomitest koheselt aru, et võid põdeda kõrgvererõhutõbe. See võib välja tulla alles arsti vastuvõtul, kui seal mõõdetakse vererõhku. Pahatihti aga inimene arsti juurde nii tihti ei satu, kui kaebused pole väga suured.

Vererõhu normaalsel tasemel hoidmiseks on väga oluline see, millist elustiili harrastatakse. Selleks, et vererõhk püsiks normis, peab inimene olema normaalkaalus, füüsiliselt aktiivne, mitte tarbima liigselt kofeiini, mitte suitsetama, piisavalt magama ning hoiduma alkoholist või tarbima seda mitte rohkem kui mõõdukas koguses.

Soome Jyväskylä ja Inglismaa Bristoli ülikoolides viidi läbi uuringud selle kohta, kas saunaskäimisest oleks samuti abi kõrge vererõhu ennetamisel. Leiti, et saunaskäimine aitab tõepoolest ennetada riske kõrge vererõhu ja südame-veresoonkonna haiguste tekkel. Peale selle aitas saunaskäimine leevendada kopsuhaigusi ning vaimse tervise häireid ning mõjus hästi nahaprobleemide korral, aitas leevendada artriiti ja peavalusid.