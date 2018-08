Vähivorm, mis tabab varem kui teised

Valdav enamus ehk 90 protsenti kõikidest nahavähkidega seotud surmadest on tingitud melanoomist. Nahamelanoomi haigestutakse võrdlemisi varases eas võrreldes teiste vähipaikmetega, mediaanvanus haigestumusel on 55–57 aastat, kirjutab Med24 .

Sel suvel Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöös «Nahamelanoomi esmashaigestumus Eestis» leiti, et 15-aastastel ning vanematel isikutel diagnoositi Eestis perioodil 1970–2015 kokku 4771 nahamelanoomi esmasjuhtu. 37 protsenti haigestunutest olid mehed ning 63 protsenti naised.

Nahamelanoomi esmashaigestumus Eestis tõuseb jätkuvalt. Vajalik on rahvastikupõhise nahamelanoomi ennetuse rakendamine, milleks on UV-kiirgusega kokkupuute vähendamine ning päikesepõletuste vältimine, eriti lapse- ja noorukieas.

Vähem oluline ei ole ka tööealiste ja eakate teadlikkuse tõstmine, sest üheks väga oluliseks nahamelanoomi, aga ka teistesse halvaloomulistesse kasvajatesse haigestumuse tõusu põhjuseks on rahvastiku vananemine. Efektiivsete ennetusmeetmete puudumisel on tõenäoline, et nahamelanoomi esmashaigestumus Eestis jätkuvalt tõuseb keskmise eluea pikenemisega seoses.