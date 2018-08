Terviseamet: vaktsiinide vältimine toob kaasa unustatud nakkushaiguste puhangud

Tänavu on Eestis esinenud kümme leetrite haigusjuhtu, esimesed neist olid muudest riikidest sisse toodud. Mitmetes Euroopa riikides on leetritevastase immuniseerimisega hõlmatuse langus toonud endaga kaasa haiguspuhanguid, tõdes Filippova.

Ta tõi välja, et ajavahemikul mai 2017 kuni aprill 2018 on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regioonis registreeritud 34 928 leetrite haigusjuhtu, enim neist Ukrainas (13 357), Itaalias (4034), Gruusias (758), Kreekas (2752), Rumeenias (2129), Serbias (5033), Venemaal (1657) ja Prantsusmaal (2438).

«Vaktsineerimine aitab hoida kontrolli all mitmeid varem laialt levinud nakkushaigusi. Tänu vaktsineerimisele on Eestis elimineeritud lastehalvatustõbi. Peatatud on ka mitme varem laialt levinud nakkushaiguse - leetrid, punetised ja difteeria – kohalik levik,» loetles Filippova. Ka vaktsiin-välditavad nakkushaigused nagu B-viirushepatiit, hemofiilusnakkus-b ja mumps on vähenenud märkimisväärselt. Tänu väikelaste vaktsineerimisele tuberkuloosi vastu ei esine Eesti lastel tuberkuloosi raskeid haigusvorme ning nad nakatuvad väga harva.