MMSi uus tase: inimesed tilgutavad preparaate silma ja saavad keemilisi silmakahjustusi

Pärast lahuse silma manustamist kirjeldavad kasutajad murelikult, et järgmisel päeval on silmad turses ja kinni kleepunud. Sama grupi teised liikmed aga julgustavad, et tegemist on normaalse paranemisefektiga, kus toksiinid väljuvad kehast. Kirjelduste järgi jääb arstidele mulje, et eksperimenteerijatel tekib silmapinna keemiline kahjustus ning selle tagajärjel põletik.

«Joonisel on MMS ja DMSO Eesti gruppi liitujate kõver juuli algusest tänaseni. On mõistlik eeldada, et pärast Tallinna TV reklaamlugu on liitujaid rohkem ning seejärel huvi vaibub. Suures plaanis on nii ka juhtunud. Kuid kui panna ajajoonele terviseameti hoiatus, siis selgub, et hoiatuse järel huvi inimkeha pleegitamise vastu mitte ei kasvanud (nagu peaks lubama ka negatiivse reklaami sõnakõlks), vaid hoopis kukkus järsult ligi kolm korda. Samuti näitab graafik, et Eesti Ekspressi kriitiline artikkel ning Õhtulehes ilmunud akadeemik Vasara intervjuu ei pakkunud sektile seda rõõmu, et oleks kasvatanud uute liitujate arvu. Vastupidi, tervet mõistust jagavad lood aitavad olukorda kontrolli all hoida,» kirjutatakse lehel.