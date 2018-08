Nahaarst vastab kõige levinumatele küsimustele akne kohta

Täiskasvanute akne sihtgruppi on üsna raske välja määratleda. Näiteks hormoonide tasakaalu muutused, mis kaasnevad raseduse või menstruatsiooniga, suurendavad naha rasutootmist, mis omakorda võib ummistada poore ja tekitada aknet. Ka suitsetajatel on suurem oht akne tekkeks, kirjutab portaal Web MD. Samas on aknega hädas ka paljud teised, kes alati ei oskagi vistrikulise näonaha põhjust leida.

Dermatoloog Debra Jaliman avaldab küsimused, mis täiskasvanutel sageli akne kohta tekivad.

Ma pesen nahka korralikult, aga miks ikka tekivad komedoonid?

Naha pesemisest üksi ei piisa, et saada lahti komedoonidest ja aknest. Komedoonid tekivad naha all, kui rasu puutub kokku õhuga ummistunud pooris. Nägu tuleb pesta hommikuti ja õhtuti õrnade näopesuvahenditega ning pärast trennis käimist ja higistamist kindlasti nägu kohe ära pesta. Ära hõõru nahka tugevalt rätikuga, sest see ärritab nahka ja teeb akne veel hullemaks.

Kas beebipillid ravivad või tekitavad aknet?

Osad pillid aitavad blokeerida androgeenihormoone, mis tekitab nahal rasu. Mõningad pillid aga võivad jällegi osal inimestel akne hullemaks teha. See on individuaalne ning kui sul on akne ja võtad pille, pead siiski aknet spetsiaalsete toodetega ravima, sest ainult pillidest raviks ei piisa.

Kas meik võib põhjustada aknet?

Meik võib tõesti ummistada poore ning seetõttu tekitada aknet. Hea on kasutada õlivabasid meigitooteid ja muid nahahooldusvahendeid. Puuderkreemi asemel proovi näiteks kergemat tolmpuudrit. Kui aga on soov kasutada puuderkreeme, siis vali samuti õli- ja silikoonivabad tooted.

Kas stressirohke töö võib olla akne põhjustajaks?

Stress ei ole peamine akne põhjustaja. Tõhus akneravi aitab tegelikult stressi maandada, sest paljudel tekitab ka inetu näonahk stressi. Kui tekib stressirohke hetk, siis võtke mõneks minutiks aeg maha, tehke hingamisharjutusi või mediteerige, et stressi maandada.

Kas šokolaad võib aknet põhjustada?

Uuringute põhjal ei ole leitud, et šokolaadi, suhkru või rasvase toidu söömine otseselt tekitab aknet, küll aga võib nende söömine akne tugevamalt esile tuua. Magusad ja rasvased toidud on ebatervislikud mitmel viisil, soodustades diabeedi ja südamehaiguste teket. Tervislikum on valida värsked ja vähemtöödeldud toidud.

Mis on aknetsüst?

Kui on tekkinud aknetsüst, siis see on väga valulik ning raskesti ravitav. Selle ravimiseks peab läbima antibiootikumide kuuri. Mitte mingil juhul ei tohi vistrikke katki pigistada, sest see teeb olukorra hullemaks.

Kas akne võib olla seotud aneemiaga?

Teadlased on otsinud seoseid, aga nad ei usu, et aneemia või madal rauatase võiks põhjustada akne teket. Kui akne raviks kasutada ohtralt tsinki sisaldavaid kreeme, siis võib hoopis see tekitada aneemiariski. Ei ole leitud ka olulist tõestust sellele, et tsink raviks aknet.

Kas akne kestab terve elu?

Iseenesest akne täiesti ära ei kao, vaid see taandub vanusega. Uuringutes on leitud, et pärast 44. eluaastat väheneb akne ning osal naistel lõpeb see menopausiga. Kuni selle ajani peab aknet ravima ja leidma tooted, mis nahale kõige paremini sobivad. Akneravi tulemusi näeb tavaliselt umbes 4-12 nädala pärast ning ka pärast akne kadumist peab jätkama sama näohooldusrutiini.

Mis on parimad akneravimeetodid?

Kreemid, mis sisaldavad bensoüülperoksiidi, salitsüülhapet või alfa-hüdroksüülhapet, on esimesed ravimeetodid, mida tasuks proovida. Neid saab osta ilma retseptita. A-vitamiini sisaldavad kreemid aitavad karvanääpse ummistustest puhastada ning aknest vabaneda. Arst võib olenevalt olukorrast välja kirjutada antibiootikumid, tugevatoimelised ravikreemid või isegi beebipillid.

Mis on parim viis akne ennetamiseks?