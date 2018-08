Naise ebatavaline küünekuju andis märku hirmsast tõvest

Vanaema, kes arvas, et tal on lihtsalt koleda kujuga küüned, oli kopsuvähi diagnoosi saades šokeeritud, kirjutas Daily Mail. Arstid nimelt tundsid kaarduvates küüntes ära sümptomi, mis võib sellele haigusele viidata, ning viisid läbi mitmeid analüüse. Nende käigus avastatigi Taylori kummaski kopsus golfipalli suurune kasvaja. Diagnoos oli hirmutav, kuid imekombel avastati haigus kergemas, alles esimeses staadiumis.

FOTO: Erakogu/Facebook

«Küüned on mu elupäästjad ning lõigata ma neid ei plaani. Ma ei ole saanud küüsi kasvatada, sest need on alati olnud haprad. Töötasin suurema osa elust tehases, kus polnudki pikad küüned lubatud. Kontoritööle asudes aga hakkasin küüsi kasvatama,» rääkis Taylor.

Arsti poole pöördus naine tütre soovil, sest viimane oli Google’ist otsinud infot tema imelike küünte kohta ning üks esimesi otsingutulemusi oligi vähk. Pärast diagnoosi saamist jagas naine pilti oma kaardus küüntest Facebookis ning postitust jagati üle 88 000 korra. «Toetus on olnud uskumatu ja teeb enesetunde heaks. Paljud on saatnud mulle pilte oma küüntest, kuid ma pole mingi ekspert. Suur osa inimesi on hirmul, mõned on kirjutanud, et nende emal oli samamoodi, kuid haigust ei avastatud ja ta suri,» rääkis Taylor sotsiaalmeedia tagasisidest.

Küünte kuju moondub siis, kui sõrmeots muutub laiemaks ning seetõttu kasvab ka küüs kaarjaks. Muutused küüntes, sealhulgas küünte kaardumine, on Briti vähiuuringute keskuse andmeil üks kopsuvähi vähetuntud ning harvaesinev sümptom. Arvatakse, et seda veidrust võib esineda kuni kolmandikul inimestest, kes põevad mitteväikerakk-kopsuvähki. Teiste vähiliikide puhul on sümptomi esinemine harvem.

Teadlased ei ole seni selgeks teinud, kuidas on küüned ja kopsuvähk seotud, kuid põhjuseks võib pidada geneetilisi ja hormoonidega toimuvaid muutusi, mis käivitavad tursete kogunemise sõrmeotstes. Sagedasemad kopsuvähile viitavad sümptomid on pikalt kestev köha, hingeldamine ja kopsuinfektsioonid.