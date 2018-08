5 ohtlikku kõhupuhituse põhjust, millel pole seost toitumisega

Uuringutes selgub, et pea iga kolmas naine kannatab kõhupuhituste all. Enamasti on küll selle põhjuseks söögid ja gaseeritud joogid, aga pideva ja kummalise puhituse puhul tuleks kindlasti konsulteerima arstiga, vahendab portaal Woman’s Health. Järgnevalt leiad haigused, mille puhul on puhitused ja muud kõhuhädad väga sagedased.

Vaagnapõletik

Umbes viis protsenti naistes vanuses 18-44 on põdenud vaagnapõletikku. Ravimata jäätud suguhaigused nagu klamüüdia ja gonorröa võivad tekitada vaaganapõletiku ning mitteravimisel põhjustada viljatuks jäämist. Varajased sümptomid võivad olla vaagnavalu, ebakorrapärane veritsus ning probleemid urineerimisel. Kui tekivad sellised sümptomid, tasuks kohe pöörduda arsti poole, kes saab teha suguhaiguste testid ja kindlaks teha, et ei ole tekkinud mingeid muid põletikke.

Munasarjavähk

Harva võib puhitused viidata munasarjavähile. Kui tunned, et kõht saab söömisel väga kiiresti täis või kui pead kiiresti peale sööki minema tualetti, siis võib olla põhjust muretsemiseks. «Selle põhjuseks võib olla vedeliku kogunemine kõhuõõnde, mis pressib munasarja vastu kõõluseid või vaagnat. Aga ainult umbes kolmandik naistest teab, et need võivad viidata munasarjavähile,» tõdes onkoloog Steve Vasilev. Kui esineb selliseid sümptomeid, peaks nõu pidama oma arstiga ning vajadusel tegema uuringud.

Tsölaakia

Umbes üks protsent elanikkonnast põeb tsöliaakiat. See on keha autoimmuunne reaktsioon gluteenile, mis kahjustab sooli. Peamisteks sümptomiteks on kõhulahtisus ja kaalulangus, kuigi pooltel täiskasvanutel võivad olla sümptomid nagu aneemia, nahalööve, peavalud, osteoporoos, rääkis perearst Deevya Natayanan. Kui esineb selliseid sümptomeid, siis pöördu gastroenteroloogi poole, kes saab teha vastavad testid. Kui neist selgub, et põed stölaakiat, siis pead hakkama pidama ranget gluteenivaba dieeti. Enne testimist ära loobu gluteeni söömisest, kuna see võib testi tulemust muuta.

Divertikuliit

Selle soolehaiguse sümptomeid või kergesti pidada kõhuviiruseks või segamini ajada menstruatsioonivaludega. Kui aga valud on alakõhus ja vasakul pool, siis võib sul olla divertikuliit. See tähendab seda, et käärsoolde tekivad väiksed «kotikesed» mis muutuvad põletikulisteks. Enamasti tekib see haigus vanemas eas, aga sellesse võivad nakatuda ka noored. Kui sul diagnoositakse divertikuliit, siis pead läbima antibiootikumikuuri ning sööma vedelat toitu mõned nädalad, et sooled saaksid terveks.

Crohni tõbi