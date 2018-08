Uuring paljastas levinud rõivaeseme, mis kahjustab meeste viljakust

Uurimistöö leidis, et kitsamat aluspesu kandvatel viljatusravi patsientidel oli madalam seemnerakkude arv ja kontsentratsioon ning kõrgem hormooni tase, mis viitab probleemidele munandites, selgus uudisteportaali Reuters vahendatud raportis.

«Mõju ei ole tohutu, kuid kui sooviksin last saada, ostaksin vähemalt kolm kuud enne seda ainult boksereid,» ütles uuringu autor teadlane Jorge Chavarro Harvardi T.H. Chan rahvatervise koolist Bostonist. Kolm kuud just seetõttu, et seemnerakke toodetakse pidevalt ning läheb umbes kolm kuud, et need saavutaksid küpsuse.

Tema sõnul tuleb viljatuse puhul uurida alati mõlemat partnerit ning pooltel juhtudel on probleeme mehe viljakusega ning umbes kolmandikul kordadest on mure vaid mehes.

Teadlased vaatasid 646 meest, kes otsisid viljatusravi Massachusettsi viljakuskliinikust aastatel 2000–2017. Mehed vanuses 32–39 olid täitnud küsimustikud, kus vastasid, millist tüüpi aluspesu nad viimase kolme kuu jooksul kandsid.

Peale tulemuste kohandamist teiste teguritega, nagu vanus, kaal, aeg, mil proov koguti, leidsid teadlased, et meestel, kes kandsid boksereid, oli 25 protsenti kõrgem seemnerakkude kontsentratsioon ja 17 protsenti suurem seemnerakkude arv, kui neil, kes olid mõne teisi aluspesu stiili kasuks otsustanud.

304 mehelt kogutud vereproovidest nähti, et boksereid eelistavatel osalejatel oli 14 protsenti madalam folliikuleid stimuleeriva hormooni (FSH) tase. Hormooni toodetakse ajus ning see stimuleerib seemnerakkude tekkeprotsessi ehk spermatogeneesi. Sisuliselt käsib hormoon munanditel rohkem spermat toota, rääkis uuringu autor Chavarro. Kõrgem FSH tase võib meestel viidata sugunäärmete funktsionaalse aktiivsuse vähenemisele.

Briife kandvatel meestel oli seemnerakke kümneid miljoneid vähem, mis ei oleks probleem tavalise tervisega mehele. «Pole oluline, kui seemnerakkude arv langeb 150 miljoni pealt 130le. Kui aga alguspunkt on 50 või 30 miljoni juures, on vahe märgatavam,» seletas Chavarro, kelle sõnul ei pea inimesed oma seemnerakkude arvu teadma, kui nad ei saa just viljatusravi.

Briifid võivad seemnerakkude arvu mõjutada, sest hoiavad munandid keha lähedal, seletas uurija. Spermatogenees on temperatuurile väga tundlik ning seetõttu võib kitsamate ja rohkem keha ümber olevate riiete kandmine seemnerakkude tootmist segada. Aluspesu stiil ei mõjutanud aga seemnevedeliku struktuuri või seemnerakkude võimed ujuda.