Verekeskus kolib osa varudest Saaremaale

Sellest nädalast asub Kuressaare Haiglas Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse välisladu, kus verekeskus hoiab verevarusid Saaremaa patsientidele. Välislaos on varu kõikide veregruppide doonoriverest ning seda uuendatakse regulaarselt.

«Verekeskuse välislao loomine Saaremaal suurendab oluliselt kindlustunnet, et vajalikud vereülekanded saavad tehtud viivituseta, ei pea ootama veredooside saabumist mandrilt,» räägib verekeskuse juhataja Riin Kullaste. Samas doonoriveri, mida saarel parasjagu ei vajata, tuuakse Tallinnasse tagasi ning saab üle kantud teistes haiglates.

«Saaremaal on väga aktiivsed veredoonorid ning pea igakuiselt toimuvad verekogumise väljasõidud annavad verekeskuse varudele tublit täiendust. Meil on väga hea meel, et saame omalt poolt midagi vastu anda Saaremaa inimeste turvalisuse suurendamiseks,» llisas Kullaste.