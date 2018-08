Silmahaigused, mis tähendavad pea poole suuremat Alzheimeri riski

Washingtoni meditsiinikooli uuring leidis, et degeneratiivsed muutused silmas on seotud Alzheimeri tõvega, vahendab Express ajakirjas Alzheimer and Dementia avaldatud uuringut.

Uurijad usuvad, et dementsusel ja võrkkesta või silmanärvi degeneratsioonil võib olla sarnane tekkemehhanism. Uuringu juhtivteadlase Cecilia Lee sõnul ei taha nad öelda, et nende silmahaigustega inimesed saavad Alzheimeri tõve. «Põhiline eesmärk on siiski see, et silmaarstid teaksid paremini, et selliste haigustega inimestel on suurem risk ning perearstid oskaksid nende silmahaiguste puhul ettevaatlikumad olla ning võimalikku mälukaotust või dementsust juba varem kontrollida,» sõnas Lee.