Nutiseadme sinine valgus hävitab isegi vähirakud, rääkimata nägemisest

Lastel, kes kasutavad palju nutiseadmeid, on soodumus ülekaalule, mis omakorda tekitab kolesteroolitaseme ja vererõhu tõusu, vahendab CNN. Südamehaigused võivad hakata peale juba lapseeast ning on väga oluline, et teatakse nende kõiki võimalikke riskitegureid. «Kui juba lapseeas on ülekaaluga probleeme, siis enamasti jätkuvad need ka täiskasvanueas,» sõnas lastearst ja kardioloog Stephen Daniels.

Ameerika südameassotsiatsiooni eksperdid on teinud 20 aasta vältel uuringuid, kus nad on võrrelnud kardiovaskulaarsete haiguste esinemist sellega, kui palju aega lapsed ekraanide taga veedavad. Uuringud on näidanud, et lapsed vanuses 8-18 eluaastat veedavad umbes seitse tundi päevas nutiseadmete ees. Kui lapsed veedavad iga päev pikki tunde ekraani taga mängides, siis ei saa nad piisavalt füüsilist koormust. Ülekaalulisust süvendab ka pidev näksimine. Lapsed tihtipeale ei saa arugi, et neil on kõht täis ning nad söövad üle.

Veel on uuringutes selgunud, et kui nutiseadmeid kasutada magamistoas, halvendab see unekvaliteeti. Ka kehva und on seostatud ülekaaluga, kuna inimene on väsinud, tujust ära ning kipub üle sööma ja mitte liikuma.

Teadlased soovitavad kogu perel vähendada nutiseadmete ja teleka ees veedetud aega ning leida füüsiliselt aktiivne hobi, mis pakub kõigile rõõmu. Kõik nutiseadmed muidugi ei ole kahjulikud. Näiteks sammulugejad motiveerivad inimesi rohkem liikuma - peres võib nendega teha näiteks võistluse, kes suudab teha päevas enim samme.

Halb mõju nägemisele

Nutiseadmete pidev kasutamine ei mõju halvasti ainult kaalule, vaid ka nägemisele. USA Toledo Ülikooli uuringutes selgus, et nutiseadmetelt kiirgav sinine valgus soodustab mürgiste molekulide teket võrkkestas, mis võib põhjustada silma kollatähni kärbumist, kirjutab The Guardian.

Sinisel valgusel on lühem lainepikkus, aga rohkem energiat kui teistel värvidel ning seetõttu võib see põhjustada silmakahjustusi. Biokeemik Ajith Karunarathne sõnul puutuvad inimesed pidevalt kokku sinise valgusega ning silma sarvkest ja lääts ei suuda seda valgust blokeerida ega tagasi peegeldada. Kui sinine valgus kiirgub võrkkestale, siis võrkkest hävitab fotoretseptorrakke. Kui need on hävinud, siis nad enam ei taastu.

Teadlased katsetasid sinise valguse kiirguse mõju ka vähi-, südame- ja närvirakkudele. Sinine valgus hävitas ka need rakud ära. See annab tõestust, et tegu on rakke väga kahjustava valgusega. Samas on teadlased hea leiuna avastanud silmas ühendi nimega alfa-tokoferool, mis on antioksüdant ning peatab rakkude hävimist. Küll aga ei suuda see pakkuda kaitset vanematele ega nõrga immuunsüsteemiga inimestele. Vananedes aga tekivadki tõsisemad nägemishäired.