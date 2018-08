8 levinud põhjust, miks seksuaalvahekord muutub naisele valulikuks

HuffPost teeb seksuaalterapeutidega koostöös ülevaate levinumatest põhjustest, mis tekitavad vahekorra ajal valulikkust.

Pole õiget tuju. Kui pinged on mõtlemises kinni, saab sellest häiritud ka füüsis. Seksuaalterapeut Vanessa Marini sõnul pannakse naistele magamistoas liigne surve. Nimelt levib müüt, et mehed oleks justkui kogu aeg vahekorraks valmis, naised vajavad aga pikemat eelmängu ning tunnevad seetõttu end natuke süüdi. Kui selline ärevus on alateadlikult peal, siis ei pruugi palju aidata ka libesti ning vahekord ei õnnestugi.

Tupekramp ehk vaginism. Enamasti suguühte ajal esinev kramp tõmbab lihased pingesse ning muudab penetratsiooni äärmiselt raskeks ja valulikuks. Põhjused võivad olla erinevad, kuid olulist rolli mängib jälle emotsionaalne pool. Näiteks lapsepõlvetrauma, mis puudutas seksuaalset ahistamist või varasem suguelundite vigastus võivad vahekorra ees ärevust tekitada. Seepärast avalduvad kaitsemeetmena näiteks krambid, kirjeldas seksuaalterapeut Leah Millheiser. Kui inimene tajub, et vahekord teeb valu, surub ta lihaseid teadlikult veel enam kokku. Küll aga on terapeudid näinud õige raviga ka tupekrampidega patsientide täielikku tervenemist.

Suguhaigused. Terapeutide sõnul põhjustavad vaagnavalu suguhaigused, näiteks klamüüdia ja gonorröa. Valu ja ville tupes põhjustab aga herpesviirus, mida tuleb selle avaldumisel kohe ravima hakata. Sügelust ja valulikkust võib põhjustada ka tupeseen, mis pole küll suguhaigus, kuid on naiste seas väga levinud. Suguhaiguste osas tuleb end lasta testida, et need valu põhjustavate tegurite seast maha kriipsutada.

Partneri tehnika. Vahel on keeruline välja selgitada, mis vahekorra juures kummalegi täpselt sobib, mis aga hoopis ebamugavust tekitab, kuid see on äärmiselt oluline – seda nii vaimse kui ka füüsilise heaolu nimel. Terapeut Marin soovitab mängida mängu «See või teine?» ehk lasta partneril üht kohta puutuda kahel eri viisil, näiteks õrnemalt ja tugevamalt, ühe või teise nurga all. Nii selgub, mida keegi täpselt eelistab. Ka sellised väiksed sammud võivad viia mugavama vahekorrani, millel pole valuga mingit pistmist.

Endometrioos. Tegu on haigusega, mille puhul emakaõõnt vooderdav limaskest kasvab ja toimib väljaspool emakat. Sellega kaasneb valu vahekorras olemisel, urineerimisel ja roojamisel. Seda pole võimalik välja ravida, kuid sümptome leevendatakse ravimeid ja kirurgilist ravi kombineerides.

Rasestumisvastane vahend. Vahekorra ajal võib valu põhjustada ka kehasisene rasestumisvastane vahend, näiteks spiraal, mis on paigast nihkunud. Sel juhul on häiritud või täiesti puudulik ka rasestumisvastane kaitse.

Rasedus ja imetamine. Mõlemal juhul võib esineda hormoonide kõikumisi, mis põhjustavad tupekuivust ning seetõttu valulikumat vahekorda, selgitasid terapeudid. Selle vastu aitab rohkema libesti kasutamine või arsti jutule minek.