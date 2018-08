«Patsiendiminutid»: digilugu on tavainimese jaoks liiga keerukas

«Patsiendina sain viimati küll oma vereproovi näidud kätte, aga selliselt praegune digilugu loodud ei ole, et see keerulisemaid muresid lahendaks, näiteks paneks kokku erinevate arstide soovitused või kui inimesel on mitu haigust korraga,» rääkis Kubo oma kogemusest. Mõtus lisas, et tema on portaalis pigem hätta jäänud, näiteks ei ole ta leidnud oma varasemaid vaktsineerimise aegu. «Tekst ja keelekasutus ei ole samuti inimesele sõbralik, info on meditsiinikeeles,» tõdes ta.

Digiloo arendamisel on tekitatud suur andmeladu, kuid küsimärgi all on see, kuidas teenuseid edasi arendada. «Kui vaatan teisi riike, kes praegu alustavad, siis seal on keskmes inimene ja tema probleem, lahenduse eesmärk on haigust kontrolli all hoida. Meie oleme kuhjanud andmed kihvtilt kokku, aga mida nendega edasi teha?» tõstatas Kubo küsimuse.

Igapäevatöös teenuse disainiga tegelev Mõtus ütles, et Eestis on heaks näiteks maanteeamet, kus digiteenuse loogika on inimesele arusaadav ja suhtluskeel lihtne. «Nad kaasasid kohe alguses disaineri, kes selgitas välja, kuidas inimene mõtleb ja mis loogika alusel ta probleemi lahendab. Sealt tulebki vahe, kas disainer on algusest peale projektiga seotud, kaasab sihtgruppe ja testib eri variante või liitub meeskonnaga alles siis, kui enam sisuliselt midagi muuta ei saa,» kirjeldas ta.

Uusi algatusi terviseteemade mugavamaks lahendamiseks on palju. Viimase aja üks paremaid näiteid on KOK-i ehk kroonilise obstruktiivse kopsuhaige suhtlus meedikutega e-kanalite kaudu – nimelt ei pea haige alati arsti füüsiliselt külastama. Kubo sõnul on projektil piisavalt jumet, et laiendada lahendust hiljem ka teistele kroonilistele haigustele, kuid esialgu on eesmärk, et rakendus jõuaks iga KOK-i haige koju. Suurem probleem on selles, et vähesed lahendused jõuavad lõpuks reaalselt kasutusse, kuna kindel arendusplaan riigil puudub.

Digiloo osas on Kubo unistuseks, et unustame olemasoleva ja hakkame puhtalt lehelt mõtlema, mida on inimesel vaja oma tervise hoidmiseks ja haigustega hakkamasaamiseks. Sealt hakkab tulema ka tegelik kasu.

Kuula raadiosaadet siit.