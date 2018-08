PERHi juhtivpsühholoog: Eestis võib abivajaja sattuda ka isehakanud «psühholoogi» juurde

See, mis maani saab psüühikahäiret ravida, sõltub konkreetsest juhtumist. Enamasti on meeleolu- ja ärevushäired ravitavad. «Ka siis, kui tekib esimene psühhoosiepisood ja patsient jälgib oma ravirežiimi korralikult, on võimalik, et see ei kordu. Kui aga psühhoosiepisoodid muutuvad krooniliseks, skisofreenia on välja arenenud, ei saa me haigust ära võtta, aga toimetulekut toetada küll. Ravimid hoiavad sümptomaatika kontrolli all, patsient võib tööl käia ja elada nagu terve inimene. Samuti saab aidata psühhoteraapiaga, mille käigus õpib patsient sümptomitega paremini toime tulema,» kirjeldas Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku juhtivpsühholoog Eerik Kesküla.

Tema sõnul on psühhoteraapias mitmeid koolkondi, aga enim soovitatakse tänapäevastes ravimanuaalides kognitiiv-käitumuslikku teraapiat, kus tegeldakse inimese mõtlemise, tunnete ja käitumise seoste analüüsi ning nende mustrite muutmisega, mis häireid alal hoiavad.

«Näiteks on keegi sotsiaalselt ärev, kardab suhtlemist nõudvaid olukordi. Ta hakkab suhtlemist üldse vältima, mis on ka loogiline – miks peaks tegema seda, mis ei meeldi ja tekitab ebamugavustunnet. Mida rohkem seda teha, seda rohkem ärevus suureneb, sest inimene hakkab aina enam kartma, mis kõik võib minna valesti, kui ta kellegagi suhtlema hakkab, kuni selleni, et ei saa enam kodust väljuda. Niimoodi ei teki reaalsest elust vastupidist kinnitust, et kõik need hirmud enamasti ei realiseeru ning toimetulek võib olla üsna hea. Kui ta saab kogemusi, et ärevuseks pole põhjust, siis see aja jooksul väheneb,» rääkis psühholoog.

Kui Ameerika filmidest nähtub, et psühhoteraapia tähendab diivanil pikutamist ja oma murede ärarääkimist, siis Kesküla sõnul ei pruugi lihtsalt muredest rääkimine eriti efektiivne olla. «Sõltumata koolkonnast on psühhoteraapia järjekindel tööprotsess, mille käigus püüame saavutada käitumise muutumise ja püsivad funktsionaalsed muutused ajus. Niisama rääkimine võib aidata sel määral, nagu murede jagamine ikka aitab, aga psüühikahäirete raviks jääb niisama jutustamisest väheks.»

Suund üha täpsemaks ja tõenduspõhisemaks

Kesküla sõnul täiustuvad psühholoogias meetodid, mis aitavad hinnata aju tööd ja seda, kuidas üks või teine ajutegevuse häire inimese tegevuses avaldub. «Meil on näiteks testid konkreetsete ülesannetega, mille käigus püüame aru saada, mis on tegevused, millega inimene hakkama ei saa ja miks. Plaanis on kasutama hakata rohkem arvutipõhist testimist, seal on mõõtmistulemused täpsemad.»

Ta kinnitab, et testid on usaldusväärsed, isegi kui vastajal on soov ennast kuidagi paremas valguses näidata. «Kui testime kognitiivseid funktsioone, siis paremat vaimset võimekust pole võimalik teeselda. Psühholoogiliste küsimustike puhul võib küll inimene püüda endast paremat või ka vaevatumat muljet jätta, kuid hästi konstrueeritud testid võtavad seda juba arvesse.»