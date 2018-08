Imikuna peanahka kahjustanud naine soovib minna juuste siirdamise operatsioonile

Juuste siirdamise operatsiooniks vajaminevat summat ei suuda töövõimetuspensionist elav naine ise kokku saada ja pöördus abi saamiseks heategevusorganisatsiooni poole. «Abivajaja on vabatahtlikuna löönud kaasa paljudes heategevusprojektides, ta on iseseisev naine, kes käib elus kindlat rada,» iseloomustas Liinat MTÜ Naerata Ometi juhatuse liige Heiki Lutschan.

Kaheksakuusena läbielatud tuleõnnetuses said kahjustada Liina juuksed ja peanahk ning tänini on pidanud 25-aastane naine elama juusteta. Kuna Eestis talle vajalikku juuste siirdamise operatsiooni ei tehta, siis algatas MTÜ Naerata Ometi rahakogumiskampaania, et noor naine pääseks uuringutele ja operatsioonile välismaale. Praeguseks on operatsioonivõimalusi uuritud Saksamaa, Rootsi ja Läti kliinikutes.