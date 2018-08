Lugeja küsib: kes vastutab, kui kaitseväelane haigestub teenistuse ajal puugihaigusesse?

Kaitseväes teenimise ajal on ajateenijatele meditsiiniline ravi ja ravimid tagatud tasuta ning ka peale ajateenistuse lõppu on reservi arvatud isikud kaetud ravikindlustusega ühe kuu kestel. Ajateenistuses viibiva inimese tervislik seisund ei tohi halveneda väljaõppest ja elutingimustest, kaitseväe tegevusest või tegevusetusest tulenevalt. Kui ajateenija on kaitseväeteenistuses olemise ajal on haigestutud, siis on haigestunul õigus saada riigi tervishoiusüsteemist vajalikku abi.